Макрон излезе с призив за край на напрежението в Южен Ливан

Кадър: Youtube

Френският президент Еманюел Макрон заяви в неделя, че „нищо не оправдава мащабната ескалация, която се разиграва в Южен Ливан", където израелските сили са започнали нова офанзива срещу Хизбула. В публикация в социалната мрежа X, след проведени разговори с регионални лидери, той призова за „окончателно" прекратяване на военните действия в региона и посочи, че е „от съществено значение" бързо да бъде постигнато споразумение между Съединените щати и Иран, пише БГНЕС.

Макрон е провел разговори с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман, султана на Оман Хайтам бин Тарик, президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед и египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси. По искане на Франция Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание в понеделник, след като израелската армия е завзела средновековната крепост Бофор в южната част на Ливан в рамките на разширяващите се операции в страната.

„Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета на държавата и териториалната цялост на страната", написа Макрон и подчерта, че регионалната стабилност „трябва да започне с Ливан, където е неотложно всички оръжия да замълчат - завинаги". Той призова и за незабавно отваряне на Ормузкия проток „без никакви условия и в съответствие с международното право", а преговорите трябва да продължат за постигане на „всеобхватно и стабилно споразумение" по ядрените и балистичните програми и регионалната стабилност.

„Франция е готова да изиграе изцяло своята роля, като помогне за възстановяването на морския трафик чрез независимата многонационална мисия, създадена съвместно с Обединеното кралство", допълни президентът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!