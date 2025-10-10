Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция

Кадър Youtube

Президентът на Франция Еманюел Макрон преназначи премиера Себастиан Льокорню.

По-рано днес Макрон събра в 14:30 ч. в Елисейския дворец лидерите на политическите сили във Франция, но на срещата не бяха поканени лидерите на радикалната левица и на крайната десница.

Срещата беше организира в момент, в който Макрон трябваше да намери подходяща политическа фигура за ролята на премиер, предаде Нова тв. Това щеше да бъде шестият премиер на Франция за втория президентски мандат на Макрон.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!