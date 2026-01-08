Макрон не присъства на погребението на Бардо

Кадър ютуб

Стотици хора се събраха в Сен Тропе, за да се простят с филмовата легенда Брижит Бардо.

Службата се състоя в църквата "Нотр-Дам де л'Асомпсьон" и събра множество общественици и почитатели на легендарната актриса.

Сред тях беше и лидерът на крайната десница Марин Льо Пен.

Необичайният ѝ ковчег беше посрещнат от сина ѝ.

Стотици почитатели, много от които с домашните си любимци, наблюдаваха церемонията на гигантски екран пред яхтеното пристанище на Сен Тропе - мястото, което русокосата звезда на филма "И Бог създаде жената" превърна в световноизвестен символ.

Брижит Бардо си отиде в края на декември на 91 годишна възраст, припомня Bulgaria ON AIR.

Френската филмова легенда Брижит Бардо е преминала през две операции заради рак, преди да загуби битката с болестта миналия месец, разказа съпругът ѝ в интервю за списание Paris Match, публикувано преди днешното ѝ погребение.

Актрисата се е справила много добре с двете процедури, разказа Бернар д'Ормал пред списанието.

Бардо беше една от най-известните кинозвезди и секс символи на 50-те и 60-те години, прославяйки се с ролята си във филма "And God Created Woman" и други класически продукции.

Президентството на Еманюел Макрон е предложило национално поклонение, подобно на това за Жан-Пол Белмондо през 2021 г., но семейството е отказало. Макрон не присъства на церемонията, но изпрати венец.

