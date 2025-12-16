Макрон обеща да води война срещу наркотрафика

Кадър Youtube

Френският президент Еманюел Макрон днес обеща да води „война“ срещу наркотрафикантите, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Той заяви това по време на посещението си в Марсилия, където се преклони пред гроба на млад мъж, чието убийство преди един месец, вероятно е било извършено с цел да бъде сплашен брат му, който разобличава влиянието на наркотрафика. Това убийство потресе страната.

Обещанията на Макрон и решението му да се преклони пред гроба на младия мъж бяха символичен жест към втория по големина френски град, в който насилието, свързано с наркотици, не е чуждо, въпреки че броят на убийствата там спадна през последните две години. Тази година в Марсилия бяха регистрирани 17 убийства спрямо 24 през миналата година и 50 през 2023 г.

По време на разговор с читателите на местния вестник „Прованс“, държавният глава обеща да води „война срещу мрежите, които убиват невинни млади хора, за да сплашват и плашат“ и обеща, че „няма шанс те (мрежите) да спечелят“.

Борбата с наркотрафика беше обявена от френското правителство за национален приоритет, приравним към борбата срещу тероризма, а Макрон заяви решимостта си да отиде „до страните, в които се намират ръководителите на мрежите, за да търсим сътрудничество, да можем да конфискуваме имуществото им, за да арестуваме тези ръководители и да ни бъдат предадени“.

По отношение на потребителите на наркотици, чиято отговорност той често критикува, президентът обяви, че ще увеличи глобите за тях от сегашните 200 евро на 500 евро.

Тази сутрин Амин Кесачи – 22-годишният активист, чийто брат Мехди беше убит на 22 ноември от двама мъже на скутер, отправи по местно радио „апел към хората, вземащи решения“ за сформиране на „гражданска конвенция за борба с наркотрафика, за да се създаде пространство за дискусии и даване на (право на) глас“ на жителите.

През 2020 г. семейството на Кесачи вече преживя убийството на друг негов брат, който също бе убит на 22-годишна възраст, а тялото му бе намерено овъглено в автомобил. Амин Кесачи тогава основа асоциацията "Съвест", за да помага на семействата на жертви на убийства, свързани с наркотици, преди да се присъедини към френските еколози.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!