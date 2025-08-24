Макрон обсъди Украйна и Близкия изток със Сирил Рамапоса

снимка: Булфото

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че е говорил днес по телефона с президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса и че двамата са обсъдили Украйна, Близкия изток и други международни кризи, предаде Ройтерс и Бтв.

Макрон написа в своя публикация в социалната мрежа „Х“, че разговорът е засегнал „агресивната война на Русия в Украйна в контекста на срещата в понеделник във Вашингтон, както и ситуацията в района на Големите езера в Африка“.

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

