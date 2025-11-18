Макрон обяви за Алжир

Кадър Youtube

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че е готов за разговори с алжирския си колега Абделмаджид Тебун в рамките на срещата на Г-20 в Република Южна Африка следващия уикенд, за да може да се постигне напредък в обтегнатите отношения между Франция и Алжир, особено по отношение на миграцията, предаде Франс прес.

"Искам Франция да бъде уважавана и да води сериозен, спокоен и взискателен диалог и затова, ако тези условия са изпълнени и можем да постигнем резултати, аз съм готов, разбира се, за всякакви контакти на ниво президенти", заяви френският лидер в отговор на въпрос за евентуална среща в Южна Африка.

"Нашите дипломатически екипи работят по този въпрос", добави той.

"Моето желание е да можем да напреднем, за да бъдем по-ефективни по важните въпроси на икономиката, сигурността и миграцията, за да работим заедно и да защитаваме всеки собствените си интереси", каза Макрон.

Изглежда, че се очертава начало на изглаждане на отношенията между Париж и Алжир, след като миналата седмица алжирският президент помилва френско-алжирския писател Буалем Сансал, посочва АФП, цитирани от БТА.

Писателят, който се намираше в Германия от освобождаването си от затвора, пристигна днес във Франция и беше посрещнат от президента Макрон.

"Беше удоволствие да посрещнем в Елисейския дворец господин Буалем Сансал и съпругата му. Те бяха развълнувани, щастливи да се върнат във Франция и бяха в добра форма. Искам да им предам, че целият френски народ ги обича", каза френският лидер.

