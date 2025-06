Макрон осъди насилието след победата на ПСЖ: Нацията е в траур, това не е футбол

Снимка Булфото

Празненствата в Париж излязоха извън контрол, след като победното шествие на "Пари Сен Жермен" в Шампионската лига беше помрачено от ожесточени сблъсъци между фенове и полиция за борба с безредиците.

Десетки хиляди привърженици на тима заляха улиците на френската столица, за да отпразнуват историческата победа на ПСЖ с 5:0 над "Интер" (Милано) в Мюнхен - резултат, който донесе на клуба трофея от Шампионската лига за първи път в историята му.

Но радостната атмосфера бързо отстъпи място на напрежение, след като между част от тълпата и полицията избухнаха конфликти. Полетяха предмети, а служителите на реда отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия в опит да възстановят контрола.

Смята се, че сблъсъците са се засилили след като броят на хората надхвърлил официално позволените 110 000 души, а пренаселеността довела до ескалация на напрежението между феновете и полицията.

Президентът Еманюел Макрон осъди насилието, предаде Daily Mail, цитирани от България он ер.

"Благодаря ви, че сте ту в Елисейския дворец - мястото, което тази отбор заслужава. Това е момент на радост, но нищо не може да оправдае случилото се през последните часове. Събитията са недопустими - те лишиха сънародниците ни от щастието. Двама души са мъртви. Нацията е в траур. Ще има наказания, ще бъдем безмилостни. Това не е футбол", заяви Макрон.

Арестувани са 559 души по време на интензивни безредици в цялата страна през нощта

"Той беше част от тълпата, празнуваща победата на ПСЖ в определена фензона, и почина от раните си в болница", заяви местен полицейски говорител, без да разкрие името на жертвата.

23-годишен мъж, каращ скутер в центъра на Париж, също е загинал, след като е бил блъснат от превозно средство, съобщи прокуратурата.

Въпреки насилието, в неделя в Париж цареше карнавална атмосфера - фенове развяваха знамена, палеха факли и запяваха химна на Queen - "We Are The Champions".

Двуетажен открит автобус в цветовете на ПСЖ - синьо, червено и бяло, с надпис "Champions D’Europe" - бавно премина по Шанз-Елизе до Триумфалната арка.

Президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелайфи, председател на собствениците Qatar Sports Investments, и старши треньорът Луис Енрике, който спечели Шампионската лига с "Барселона" през 2015 г. и стана седмият треньор, вдигнал трофея с два различни клуба, поведоха празненствата.

Трофеят бе предаван по автобуса от играч на играч, всеки гордо носещ медала си. Защитникът Преснел Кимпембе грабна микрофона и запя "Ici c'est Paris!" (Тук е Париж!), а капитанът Маркиньос призова ФИФА да отличи Усман Дембеле, казвайки "Усман, Златната топка!".

След шествието, играчите и треньорският щаб бяха приети в Елисейския дворец от президента Макрон.

"Мнозина знаят, че като тийнейджър, преди 32 години, подкрепях отбора на "Олимпик" (Марсилия) в Мюнхен. Сега отборът на Париж завоюва Шампионската лига и го направи по възвишен, фантастичен начин. Вие изведохте Париж на върха на Европа и ни дадохте повод за гордост и обединение. Това е отбор с воля, амбиция и чувство за солидарност", сподели Макрон.

"Такъв футбол искаме да виждаме и такъв футбол показахте. Искам да кажа на Луис Енрике - дължим ви много за тази победа. Успяхте, Париж победи, и тази победа се дължи в голяма степен и на вас, господин президент (Ал-Хелайфи). 14 години минахте през какво ли не, но винаги сте защитавали клуба, града и френския футбол. Имаше години, когато беше трудно за Катар, но те продължиха да вярват в ПСЖ", добави президентът на Франция.

Празненствата завършат на стадион "Парк де Пренс" в неделя вечерта с церемония по връчването на трофея пред притежателите на сезонни билети на клуба. Играчите ще направят и прощална обиколка около терена.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!