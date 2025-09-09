Макрон с много важен ход

снимка: Булфото

Френският президент Еманюел Макрон назначи досегашния министър на отбраната Себастиан Льокорню за министър-председател, поверявайки му трудната задача да търси консенсус в разделения парламент и да прокара бюджета за 2026 г.

По-рано в понеделник досегашният премиер Франсоа Байру подаде оставка, която Макрон прие. Той беше принуден да се оттегли само след девет месеца на поста заради провала да изпълни основното си обещание – да прокара непопулярен план за овладяване на нарастващия бюджетен дефицит на Франция.

Байру предупреди депутатите, че отстраняването му няма да реши проблемите на страната, предаде CNN, цитирани от Bulgaria ON AIR.

"Вие имате властта да свалите правителството, но нямате властта да изтриете реалността" Реалността ще остане безмилостна: разходите ще продължат да растат, а бремето на дълга, вече непоносимо, ще става все по-тежко и по-скъпо", каза той.

Сега Льокорню е изправен пред двойно предизвикателство – да изведе Франция от финансовата ѝ криза и да ръководи правителство, което се готви за масови протести.

Национални демонстрации и блокади на магистрали са насрочени за сряда, а след тях – по-широка синдикална стачка на 18 септември.

Френското президентство заяви, че Макрон е възложил на Льокорню "да се консултира с политическите сили, представени в парламента, с цел приемане на бюджета на нацията и изграждане на необходимите споразумения за решенията, които ще бъдат взети през следващите месеци".

Хаосът може да бъде проследен до драматичното решение на Макрон да свика предсрочни избори миналата година. Подтикнат от впечатляващите успехи на крайнодясната партия "Национален сбор" (RN) на европейските избори през юни 2024 г., президентът хвърли заровете с парламентарен вот.

Залогът му се обърна срещу него и неговият центристки блок загуби места в полза на крайната десница и крайната левица, оставяйки Франция с разделено Национално събрание и на практика негодна за управление.

Но не е задължително да е така. Петата република на Франция, основана от президента Шарл дьо Гол през 1958 г., беше създадена, за да сложи край на хроничната нестабилност, която измъчваше Третата и Четвъртата република по-рано през XX век.

Новата конституция даде широки правомощия на изпълнителната власт и въведе мажоритарна система, за да се избегнат краткотрайни правителства. В резултат на това десетилетия наред двете основни политически сили – лявата и дясната – се редуваха във властта.

