Макрон с важно решение за сигурността

Кадър Youtube

Френският президент Еманюел Макрон и премиерът на Мавриций Навин Рамгулам договориха разширяване на двустранното сътрудничество, особено в сферата на сигурността, съобщи Франс прес.

"Съгласихме се да обединим сили, за да отговорим заедно на най-важните предизвикателства за нашите две страни и за региона“ на Индийския океан, заяви Макрон по време на посещението си в Мавриций - първа визита на френски президент от 1993 г, допълва БТА.

Двамата лидери постигнаха съгласие за по-ефективна координация на френските военноморски ресурси в региона и за разширяване на възможностите за въздушно наблюдение на Мавриций.

Макрон започна от Мавриций африканската си обиколка, която ще продължи с участие в срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, а след това с визити в Габон и Ангола.

Премиерът Рамгулам, който заема поста от 2024 г., призна, че отношенията между двете страни са били "донякъде пренебрегвани" през последното десетилетие, но подчерта желанието за "възраждането" им.

Франция и Мавриций изразиха и готовност да подкрепят усилията за възстановяване на стабилността в Мадагаскар след преврата през октомври. Макрон заяви, че Париж подкрепя преходния план на новата власт и намерението ѝ да организира избори в "разумен срок".

Рамгулам добави, че Мавриций "напълно подкрепя" френските действия, подхода на ЕС и призивите на Африканския съюз за бързо стабилизиране на ситуацията.

