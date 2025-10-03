Кадър Youtube

Френският президент Еманюел Макрон ще обяви състава на новото правителство до края на седмицата, предаде Франс прес, като се позова на свои източници от парламента в Париж.

Назначеният преди три седмици за премиер Себастиан Льокорньо - седмият от идването на Макрон на власт преди 8 години, ще председателства 20 министри - с 15 по-малко от досегашния кабинет.

Днешният трети ден на национален протест във Франция срещу бюджетната и социалната политика беше белязан от сравнително слаба активност, допълва БНР.

По данни на профсъюзите около 600 000 души са излезли на демонстрациите в Париж и в провинцията. Стачката се отрази слабо на транспорта и на държавното образование. Синдикатите оказват натиск върху новия премиер Льокорньо броени дни преди речта му по общата политика в националното събрание. Социалистите заплашиха с бойкот и следващото правителство, ако социалните мерки не бъдат променени. Протестите преминаха без значителни инциденти.

