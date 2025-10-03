Макрон ще обяви състава на новото правителство до края на седмицата
Френският президент Еманюел Макрон ще обяви състава на новото правителство до края на седмицата, предаде Франс прес, като се позова на свои източници от парламента в Париж.
Назначеният преди три седмици за премиер Себастиан Льокорньо - седмият от идването на Макрон на власт преди 8 години, ще председателства 20 министри - с 15 по-малко от досегашния кабинет.
Днешният трети ден на национален протест във Франция срещу бюджетната и социалната политика беше белязан от сравнително слаба активност, допълва БНР.
По данни на профсъюзите около 600 000 души са излезли на демонстрациите в Париж и в провинцията. Стачката се отрази слабо на транспорта и на държавното образование. Синдикатите оказват натиск върху новия премиер Льокорньо броени дни преди речта му по общата политика в националното събрание. Социалистите заплашиха с бойкот и следващото правителство, ако социалните мерки не бъдат променени. Протестите преминаха без значителни инциденти.
