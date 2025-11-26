Макрон ще се срещне със Си Цзинпин в Китай през декември

Кадър Youtube

Френският президент Еманюел Макрон ще посети Китай от 3 до 5 декември, като ще пристигне в Пекин, а след това ще се отправи към град Чънду в провинция Съчуан, съобщи неговата канцелария, цитирана от Франс прес и БТА.

Еманюел Макрон ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин "в съответствие с желанието за поддържане на постоянен и взискателен диалог с Китай". Предишното му посещение в страната беше през април 2023 г., а от своя страна китайският държавен глава посети Франция миналата година, уточнява Елисейският дворец.

"Френският президент ще обърне внимание на двустранното сътрудничество, както и на баланса в областта на икономиката и търговията. Това са амбициозни въпроси, които ще заемат централно място на френското председателство на Г-7 следващата година. По този повод ще бъдат обсъдени важните въпроси на стратегическото френско-китайско партньорство, както и няколко значителни теми от международно равнище и от областта на сътрудничеството, за да се разрешат световните предизвикателства на нашето време", подчертава президентската канцелария.

