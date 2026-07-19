Макс Баклаян: До 30 % срив на цените на имотите

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Българският имотен пазар навлиза в опасен завой, който все още не се вижда ясно в обявите, но вече личи в реалните сделки. Продажбите намаляват с все по-бързи темпове, купувачите стават по-предпазливи, а отстъпките при преговорите растат. Финансовият експерт Макс Баклаян предупреждава, че дългогодишният възходящ цикъл е към своя край и между 2027 и 2029 г. цените на жилищата могат да паднат номинално с между 20% и 30%. Така пазарът, който доскоро изглеждаше неудържим, може да се изправи пред най-сериозната си корекция от години, цитира Стандарт.

Сделките се сриват все по-бързо

През първото тримесечие на 2026 г. броят на имотните сделки в страната е намалял с 15,5% спрямо същия период на миналата година - от 45 144 на 38 154.

През второто тримесечие спадът се задълбочава до 17,9%, като сделките се свиват от 56 010 на 45 965. Така само за няколко месеца негативната тенденция не само се запазва, но и ускорява.

„Промяната на един пазар не започва в момента, в който видим по-ниски цени в обявите. Тя започва, когато купувачите се отдръпнат. Броят на сделките е водещ индикатор, а в момента траекторията му е ясно негативна“, коментира Макс Баклаян.

Обемът на сделките вече е с 12,5% под нивото от 2019 г. Това показва, че пазарът не просто отстъпва спрямо силните 2024 и 2025 г., а се връща под резултатите отпреди последния голям ценови бум.

София забавя ход, Бургас потъва още по-силно

В София през второто тримесечие са изповядани 8874 сделки. Спадът в столицата се ускорява от 12,3% през първите три месеца на годината до 16,7% през второто тримесечие. Още по-тежка е картината в Бургас, където броят на сделките намалява с 23,7%. В Пловдив спадът се увеличава от 2% през първото тримесечие до 6,7% през второто.

Тези данни показват, че отдръпването на купувачите вече не е ограничено до отделен град или тип имот. Охлаждането обхваща както най-големия пазар в страната, така и регионите с активно строителство и силен инвестиционен интерес.

Обявите стоят високо, но продавачите отстъпват

Цените в обявите засега създават впечатление за стабилност. Зад тях обаче се крие друга реалност - все по-бавни решения, повече сравнявани оферти и по-тежки преговори за крайната сума.

„През 2026 г. не очаквам съществен спад на цените в обявите. Реалната корекция обаче вече се случва при преговорите. При около 54% от сделките през последните шест месеца продавачът е направил отстъпка между 2% и 10% от офертната цена“, посочва Баклаян.

Така цената, която купувачът вижда в интернет, все по-често не е цената, която в крайна сметка плаща. Повече от половината продавачи вече са принудени да свалят част от първоначално поисканата сума, за да стигнат до сделка.

Това е и първият ясен знак, че балансът на пазара започва да се измества. След години, в които продавачите диктуваха условията, купувачите постепенно получават по-силна позиция.

Ипотеките държат пазара на изкуствено дишане

Докато общият брой сделки в страната се свива с близо 18%, покупките с ипотечен кредит се увеличават с 5,5%.

В София през второто тримесечие са вписани 6429 ипотеки. Делът на финансираните с кредит сделки достига приблизително 74% при около 60% година по-рано. В Пловдив броят на ипотеките се увеличава с 13,8% до 1679.

Така пазарът става все по-зависим от банковото финансиране. Все по-малко купувачи могат да си позволят жилище със собствени средства, а достъпът до евтин кредит остава една от последните опори на високите цени.

„Ниските ипотечни лихви дълго време поддържаха ръста на сделките и цените. Днес обаче сделките намаляват дори при едни от най-ниските лихви в Европа. Това показва, че проблемът вече е в достъпността на жилищата“, коментира Баклаян.

Според него голяма част от бъдещото търсене е било изтеглено напред през силните 2024 и 2025 г. Много домакинства са побързали да купят имот заради очакванията, че след влизането в еврозоната цените ще се повишат още.

Строителството лети, докато купувачите изчезват

На фона на намаляващото търсене новото строителство продължава да расте с изключително високи темпове.

В София броят на започнатите нови жилища се увеличава със 187%, а разгънатата им застроена площ - с близо 140%. В Бургас новите жилища са със 115% повече, а площта им нараства със 120%.

В същото време последните изчерпателни данни на Националния статистически институт показват, че в България има близо 1,6 млн. необитавани жилища. Това са 38,9% от целия жилищен фонд на страната.

„Продължаваме да строим с много високи темпове в момент, когато близо 1,6 млн. жилища са необитавани, а броят на сделките намалява. Проблемът не е само колко жилища има, а къде се намират, кой може да си ги позволи и при каква цена могат реално да бъдат продадени“, посочва Баклаян.

Големият брой започнати проекти може да се превърне в капан за инвеститорите, ако продажбите продължат да намаляват. При нужда от свежи средства за завършване на строежите и обслужване на кредитите част от предприемачите може да бъдат принудени да предлагат по-сериозни отстъпки.

Разходите притискат строителните компании

Допълнителен проблем е рязкото увеличение на себестойността. Между 2015 и 2025 г. цените на производител в жилищното строителство в България са нараснали със 166% при средно увеличение от около 48% за Европейския съюз.

Комбинацията от отслабващо търсене, скъпо строителство и необходимост от обслужване на кредити може сериозно да свие печалбите на инвеститорите.

Те ще бъдат притиснати между купувачите, които искат по-ниски цени, и разходите, които не позволяват лесно поевтиняване. Колкото по-дълго продължи този натиск, толкова по-голяма става вероятността част от компаниите да започнат да разпродават на по-ниски цени.

Баклаян очаква спад до 30%

Според прогнозата на Макс Баклаян през 2026 г. броят на сделките ще продължи да намалява, но цените в обявите ще останат относително устойчиви. Истинското поевтиняване може да започне през 2027 г., след продължителен период на слабо търсене.

„В периода между 2027 и 2029 г. цените на имотите могат да се понижат номинално с между 20% и 30%. Това няма да засегне само жилищния пазар, а може да се отрази върху потреблението, инвестициите, строителството и цялостната икономическа активност“, прогнозира Баклаян.

До 2030 г. номиналният спад може да достигне около 25%. Натрупаната през този период инфлация може да отнеме още приблизително 20% от реалната покупателна стойност на жилищата.

Така имот, който днес се предлага за 200 000 евро, при номинален спад от 25% би струвал около 150 000 евро. Дори тази цена обаче няма да показва пълната загуба, защото инфлацията допълнително ще е намалила реалната стойност на вложените пари.

„Имотът може да струва номинално с 25% по-малко, но междувременно инфлацията да е изяла още една пета от реалната му стойност. Затова през следващите години недвижимите имоти може да не бъдат защитата от инфлация, която много хора очакват“, заключава Макс Баклаян.

Редактор "Екип на Петел",

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