Макс Баклаян: Еврото няма да достигне, търсенето и предлагането е 3 към 1

Кадър БТВ

Търсенето на европейска валута е скочило три пъти, а обменните бюра изпитват недостиг на наличности

Броени дни преди официалното влизане на България в еврозоната на 1 януари 2026 година, пред обменните бюра в страната се вият опашки от граждани, които бързат да превалутират спестяванията си. Експертите обаче призовават за спокойствие и предупреждават, че паниката в момента е неоснователна и дори финансово неизгодна.

Макс Баклаян, изпълнителен директор на една от големите вериги обменни бюра и инвестиционен експерт, коментира ситуацията и даде практически съвети на гражданите.

"Има все по-големи опашки пред обменните бюра. Забелязваме ускорение в търсенето на евро, спрямо 2024 г. ръстът е три пъти спрямо този конкретен сезон, а спрямо пиковите нива от юни месец тази година сме с още 20% нагоре", заяви Баклаян, цитиран от bTV, цитира Дунав мост.

Дисбаланс между търсене и предлагане

Според данните на бранша, в момента съотношението между търсенето и предлагането на евро у нас е 3:1. Това свръхтърсене води до логистични проблеми, недостиг на валута в бюрата и неизбежно покачване на цените на "свободния пазар" преди фиксинга.

"В никакъв случай няма нужда от притеснение. Проблемът в момента е, че търсенето е твърде голямо, има недостиг на предлагане само за този период от време, което води до недостиг на евро и повишаване на цените", обясни експертът. Той увери, че обстановката ще се нормализира в рамките на следващите един-два месеца.

Защо не трябва да бързаме?

Финансовите експерти съветват гражданите да изчакат началото на новата година, вместо да се редят на опашки сега. От 1 януари 2026 година влизат в сила разпоредбите, които гарантират безпроблемната смяна на валутата.

"Първо, януари месец и левът, и еврото ще са в обращение, което на практика означава, че вие с вашите левове ще можете да продължавате да пазарувате", припомни Баклаян.

Ключовият аргумент за изчакване е възможността за безплатна обмяна. От първия ден на новата година търговските банки и "Български пощи" ще обменят пари в брой по официалния фиксинг без никакви такси и комисиони. Този "гратисен" период ще продължи до 30 юни 2026 година, а Българската народна банка (БНБ) ще продължи да извършва тази услуга безсрочно.

Макс Баклаян разясни и техническата причина за недостига на евро в момента. Обменните бюра могат да си набавят валута основно през търговските банки или БНБ. Тъй като банките продават на цени за крайни клиенти, бюрата разчитат на двата касови центъра на Централната банка.

"Тези касови центрове работят с ограничено работно време за обменните бюра и работят с много разнообразни клиенти, което води до необходимост от изчакване ден-два на опашка за обменните бюра", поясни той. Това създава временно "тясно гърло" в системата, въпреки че наличности на евро в държавата има.

