Макс Верстапен спечели в Лас Вегас и запази шансове за пета поредна световна титла

Световният шампион за последните четири години във Формула 1 Макс Верстапен спечели състезанието за Голямата награда на Лас Вегас и два кръга преди края на сезон 2025 все още има теоретични шансове за това да вземе пета поредна титла.

Пилотът на Ред Бул потегли от втора позиция в едно от малкото нощни състезания от календара на Формула 1, но още в началото пое лидерската позиция и до края не позволи на никой да му я отнеме, допълва БТА.

Втори след нидерландеца завърши Ландо Норис с МакЛарън. Британецът тръгна от полпозишън, но макар да стигна до успеха, второто му място му дава огромни шансове за това за пръв път да стане световен шампио. Това може да се случи още след седмица в Гран при на Катар, където в събота ще бъде проведена и спринтова надпревара.

По улиците на Лас Вегас битка за първото място реално нямаше. Десетина обиколки преди края Норис изоставаше с около пет секунди спрямо Верстапен, но неясен технически проблем го забави чувствително в заключителните турове и в крайна сметка той финишира на цели 20.741 секунди зад Ферстапен.

На трето място остана британецът Джордж Ръсел. Пилотът на Мерцедес завърши на 23.546 секунди зад победителя, но не бе в позиция да атакува втората позиция, на която бе сънародникът му Норис.

Единствената интрига бе за местата от четвърто до шесто. Четвърти финала пресече другият пилот на Мерцедес Кими Антонели. Италианският новобранец стартира от 17-о място, с невероятно каране и изключително износени твърди гуми в края успя да запази позицията си пред преследващите го Оскар Пиастри с МакЛарън и Шарл Льоклер с Ферари. Заради наказание обаче Антонели бе класиран пети, а Пиастри - четвърти.

В класирането лидер с 408 точки два кръга преди края е Ландо Норис. Втори с 376 точки е Оскар Пиастри, а на трето място с 366 точки е Макс Верстапен, който вече има шест победи през сезона и две в три издания на състезанието в Лас Вегас. Четвъртият Джордж Ръсел, който е с 291 точки, няма и теоретични шансове за титлата.

