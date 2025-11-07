Максим Бехар: Когато падна стената в Германия, аз бях там да купя количка за детето си

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

"Кой да знае" вдигна летвата като покани невероятния Максим Бехар като участник в отбора на цветната Милица Гладнишка. Още на първия въпрос шефът на пиарите разказа емоционална история от своята младост.

Въпросът, който предизвика спомени, бе: Някогашното разделение на Берлин на Източен и Западен може да се разпхознае от космоса и днес, защото...?

- кварталите на града светят в различни цветове през нощта

- пътният асфалт в източен Берлин е по-светъл

- в западната част растат тъмни борове дървета, а в източната - широколистни.

Помня много добре падането на Берлинската стена. Това е нещо незабравимо. Три дни преди падането на стената аз бях в Берлин, разказа Бехар.

Живеех във Варшава и ми предстоеше раждането на дъщеря ми Ралица. Ние се качихме в колата и отидохме в Берлин, за да й купим количка. По онова време в Полша беше много сложно - нямаше н ищо в магазините, рафтовете бяха празни, всичко беше на купони. Комунистическа система. Отидохме в Берлин, където нещата бяха уау. Нищо не предвещаваше какво ще се случи. Тази така наречена революция на трабантите - много източногерманци бяха отишли в Унгария и там им казваха да преминават границата с Австрия и оттам да ходят където си искат и хората отиваха в Западна Германия. И ако не се лъжа на 2 октомври 1989 година изведнъж се качиха едни хора с чукове, разбиха стената, вратите се отвориха и се събраха десетки хиляди семейства, които бяха разделени и това беше страхотна емоция - смени се системата, падна комунизма, разказа Максим Бехар.

Технически разлики между източната и западната част нямаше. То когато влезеш в източната част, виждаш едни сиви блокове, едни тесни улички, но не вярвам, че през нощта имат различни цветове, коментира той.

В крайна сметка Бехар посочи първия отговор като верен. И се оказа прав, заради различните тонове на светлината в уличните лампи.

