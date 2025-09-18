Максим Бехар: ПП минаха границата, а Пеевски си е такъв

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Комуникационният експерт Максим Бехар заяви, че е разочарован от политическия език на ПП и блокадата на парламента, въпреки че им е бил фен преди 3-4 години. По Нова нюз той коментира, че някой дава лош съвет на партията да бъдат арогантни, след като към тях се държат така.

Бехар специално разкритикува израза „дебелаци”, използван срещу Пеевски и Борисов.

„А как ще коментирате поведението на Делян Пеевски?”, попита водещата Лора Инджова.

„Той си е такъв”, отвърна експертът по комуникация.

Максим Бехар обясни, че когато едната страна се държи арогантно и агресивно и другата ѝ отговаря със същото, разликата между тях се заличава. Той допълни, че като цяло би било правителството да остане на власт, за да гарантира влизането в еврозоната.

„Скоро бях в Чехия, нямате представа колко ни завижда бизнесът там за еврото. Въпреки тяхната силна икономика, при тях еврозоната се бави по политически причини”, каза Бехар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!