Максим Бехар похвали властта: Тази конфигурация е добра за България

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

В страната няма хаос, ако гледаме бизнеса, това заяви по Нова нюз комуникационният експерт Максим Бехар. Той призна обаче, че се притеснява от обсъждането на новия бюджет и вдигането на осигурителните вноски.

„Ще започнат отново да плащат на работниците под масата”, това прогнозира той и посочи, че това е достатъчна причина бизнесът да не се натоварва с повече плащания към държавата.

Според Бехар повишаването на доходите в последните години е между 40 и 80%, което доказва стабилността на икономиката. Друг въпрос е ръста на цените, подчерта той.

Експертът все пак призна, че политиците за пореден път си говорят агресивно през медиите, а самите медии имат все по-малко дискутират важните теми в най-гледаното време.

Максим Бехар все пак подчерта, че конфигурацията на властта в момента е добра за България. „Даже ми е болно, че ПП-ДБ не са се присъединили към нея”, добави той.

