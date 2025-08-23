Снимка Фейсбук, Спартак Варна

Вратарят на Спартак Варна Максим Ковальов стана татко, след като неговата любима роди момиченце.

Ето как в Спартак отбелязаха щастливото събитие на страницата си във Фейсбук:

Имаме страхотен повод да празнуваме като клуб, отбор и общност.

Максим Ковальов стана баща на малко момиченце!

Честито, Макс! Браво на майката-героиня и на детенце! Бъдете живи и здрави цялото семейство и нека Бог ви благослови!

От ръководството и цялата спартаклийска общност!

