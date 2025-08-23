Максим Ковальов стана баща
Снимка Фейсбук, Спартак Варна
Вратарят на Спартак Варна Максим Ковальов стана татко, след като неговата любима роди момиченце.
Ето как в Спартак отбелязаха щастливото събитие на страницата си във Фейсбук:
Имаме страхотен повод да празнуваме като клуб, отбор и общност.
Максим Ковальов стана баща на малко момиченце!
Честито, Макс! Браво на майката-героиня и на детенце! Бъдете живи и здрави цялото семейство и нека Бог ви благослови!
От ръководството и цялата спартаклийска общност!
