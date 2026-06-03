Максимална присъда искат близките на жертвите при катастрофата на ул. "Дрин" във Варна
Булфото, архив
Максимална ефективна присъда за шофьора, убил две жени в катастрофа във Варна, искат близките на жертвите. Тежкият инцидент стана на 22 декември миналата година, когато автомобил помете пешеходци на улица "Дрин".
Обвинителният акт срещу 54-годишния водач беше внесен от прокуратурата тази седмица. Според него шофьорът е получил епилептичен припадък по време на движение. Той е диагностициран със заболяването още през 2014 г. и е приемал лекарства, чийто прием е спрял преди катастрофата.
"Предходната вечер е консумирал алкохол, което увеличава вероятността за получаване на припадък. Сам признава, че няколко дни не е вземал медикаменти. През пролетта на 2024 г. е получил припадък и е лежал във варненска болница. 5 месеца по-късно си изважда медицинско, че е в перфектно състояние и си изкарва книжка в КАТ-Бургас, където е постоянният му адрес", заяви в предаването "Новият ден" по Радио Варна Петър Станев. Неговата баба загина в катастрофата в навечерието на 80-годишния й юбилей. Според внука от прокуратурата са си свършили работата при разследването.
Водачът е обвинен за причиняване на пътно-транспортно произшествие при условията на съзнавана непредпазливост. Ако бъде признат за виновен, може да получи наказание "лишаване от свобода" от 10 до 15 години. Той вече два път е съден за шофиране след употреба на алкохол, припомни Станев.
Близките на жертвите в инцидента са подготвили предложения за законови промени, които предстои да анонсират.
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