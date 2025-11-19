Снимка: Пиксабей

Заради изригване на вулкана Семеру в Индонезия националната служба по вулканология обяви максимална степен на тревога за най-високия връх на остров Ява, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според агенцията, вулканът е изхвърлил стълб от пепел на височина 5,6 километра. Жителите са предупредени да не се приближават на по-малко от 2,5 километра от кратера заради опасност от нови изригвания и свлачища.

Семеру, с надморска височина над 3600 метра, е един от 130-те действащи вулкана в Индонезия. Страната се намира в района на т. нар. Тихоокеански огнен пръстен, където се наблюдава висока сеизмична активност.

