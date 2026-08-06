Максималната скорост на тротинетките е 20 км/ч за Бургас

кадър: Петел

Превантивна акция за законовата рамка и правилата за ползване на тротинетки проведоха „Пътна полиция“ и компания, отдаваща електрически тротинетки под наем в Бургас. На туристи и местни хора бяха раздадени информационни материали.

Теодор Рачев, оперативен мениджър на "Болт" поясни :

Упоменато е в законовата рамка как и къде трябва да се кара тротинетка-предимно велоалея, ако има такава, ако няма в път до 50 км/ч, в крайно дясна точка на пътното платно. Максималната скорост, която тротинетка може да развие, е 25 км/ч На територията на Бургас тя е 20 км./ч именно за засилване на безопасността. Изключително важна е употребата на каска, която силно препоръчваме на потребителите, която вече и в новата законова рамка е задължителна. Трябва да се вози един потребител на тротинетка. Тестваме в момента различни функционалности, които да ограничават максимално допустимото й тегло.

Това ще предотврати възможността на електрическото превозно средство да се качват по двама души, уточни Рачев, цитиран от БНР.

Според него законовата рамка е добра, но е необходимо да се спазва.

Редактор "Екип на Петел",

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