Малък самолет падна в морето край Копакабана, има жертва

Малък самолет, теглещ рекламен банер, падна в морето край популярния плаж Копакабана в Рио де Жанейро, предаде Асошиейтед прес.

В трагедията е загинал пилотът на машината. Спасително-издирвателни екипи проверяват зоната, в която е паднал самолетът, за евентуални други жертви.

Машината е била „Чесна 170 А“. Причините за инцидента се разследват.

След броени дни на Копакабана ще се състои традиционното новогодишно парти, предаде БТА.

