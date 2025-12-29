Малък самолет падна в морето край Копакабана, има жертва
pixabay
Малък самолет, теглещ рекламен банер, падна в морето край популярния плаж Копакабана в Рио де Жанейро, предаде Асошиейтед прес.
В трагедията е загинал пилотът на машината. Спасително-издирвателни екипи проверяват зоната, в която е паднал самолетът, за евентуални други жертви.
Машината е била „Чесна 170 А“. Причините за инцидента се разследват.
След броени дни на Копакабана ще се състои традиционното новогодишно парти, предаде БТА.
