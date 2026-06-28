Малък самолет с парашутисти се разби в Североизточна Франция, 11 са загиналите

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Властите във Франция съобщиха за 11 загинали при самолетна катастрофа близо до град Нанси в североизточната част на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Става дума за инцидент, свързан с граждански самолет в град Томблен, уточниха местните власти.

Според в. "Ест репюбликен" (L'Est Republican) лекомоторен самолет, на борда на който са били група парашутисти, се е разбил.

Самолетът е собственост на школа за парашутизъм. Сред 11-те загинали освен пилота са петима инструктори и петима обучаеми.

Френският министър на вътрешните работи в момента пътува към мястото на инцидента, съобщиха от вътрешното министерство.

Редактор "Екип на Петел",

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