Малък самолет с парашутисти се разби в Североизточна Франция, 11 са загиналите
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Властите във Франция съобщиха за 11 загинали при самолетна катастрофа близо до град Нанси в североизточната част на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Става дума за инцидент, свързан с граждански самолет в град Томблен, уточниха местните власти.
Според в. "Ест репюбликен" (L'Est Republican) лекомоторен самолет, на борда на който са били група парашутисти, се е разбил.
Самолетът е собственост на школа за парашутизъм. Сред 11-те загинали освен пилота са петима инструктори и петима обучаеми.
Френският министър на вътрешните работи в момента пътува към мястото на инцидента, съобщиха от вътрешното министерство.
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