Малък самолет се разби в Румъния, има жертва

Малък самолет се разби днес в румънския окръг Васлуй в североизточната част на страната, съобщават местните медии. Пилотът е намерен мъртъв след претърсване в зоната на селището Бъкани.

Властите са започнали разследване на инцидента.

Според първоначална информация самолетът е имал проблеми при кацане заради мъгла.

Пилотът е 65-годишен собственик на местна лозарска асоциация. Самолетът е излетял от Сучава и е трябвало да кацне на частно летище в близост до неговите лозя, предаде бТВ.

