Малък самолет се разби в САЩ, трима загинаха

Малък самолет е катастрофирал в американския щат Луизиана в четвъртък, като при катастрофата са загинали и тримата пътници, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Според шерифа на борда на самолета марка "Чесна" е имало трима пътници. По-късно той потвърди, че и тримата са загинали.

