Малък самолет се разцепи на две в Хърватия, има загинали и изчезнали

Снимка Пиксабей

Малък самолет се разби днес в района на Медулин в Хърватия, като полицията потвърди, че има загинали и изчезнали. Според информация на местните медии четирима души са загинали, а други двама се издирват.

Сигналът за катастрофата е получен в 11:18 часа.

„На 04.06. в 11:18 ч. е получен сигнал за падане на малък самолет в района недалеч от летище Медулин.

Сигналът е потвърден, всички спешни служби (полиция, бърза помощ и пожарна) са на терен и предприемат мерки и действия в рамките на своите компетенции“, съобщиха от полицията.

Изданието Index.hr посочва, че при удара самолетът се е разцепил на две.

За авиационния инцидент говори пилотът Нияз Делич, който използва спортното летище в Медулин. Пред „Ютарни лист“ той заяви, че за момента не знае какво точно е предхождало падането на летателния апарат, пише Блиц.

„Не знам как се стигна до инцидента.

По неизвестни за мен причини пилотът, който по принцип е опитен и е трябвало да кацне на спортното летище в Медулин, е направил спирала над депото за отпадъци Кащиюн и се е забил в земята. Това е единствената информация, с която разполагаме“, каза Делич.

По неофициална информация самолетът е излетял от Германия, а полетът не е бил предварително заявен пред хърватските власти.

Редактор "Екип на Петел",

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