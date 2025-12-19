Малчев: Властта падна, защото реши, че няма значение какво мислят хората

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Властта падна, защото в някакъв момент реши, че няма никакво значение какво смятат хората, но има неща, които отключват поведението на хората. Просто на властта много-много не й пукаше какво мислят хората. А що се отнася до младите хора, то никога не трябва да се забравя, че те не търпят примирие. Те не търпят никакви примирия. Младите хора се изразяват с ценности просто и ясно. Те не вярват в правилата като такива. Те смятат, че ако нещо е нередно, те действат и това, което много ги увлича, не са авторитетите. За тях няма значение каква ти е титлата, за тях има значение каква е общността и какво правиш.

Това коментира пред БНТ Георги Малчев, преподавател по маркетинг и реклама.

Младите хора живеят с дигиталната среда, при тях нещата се развиват много по-бързо, затова и при тях нещата са по-автентични. Всичко е бързо. Трябва да се стигне обаче до следващата фаза. Много бих се радвал, ако тези мледи хора от протестите продължат д а се интересуват какво става в държавата и заедно да започнат да променят света и че си заслужава да продъжават да се борят за ценностите си, коментира той.

Вярвам, че младите хора ще продължат да изявяват своята идентичност не само чрез филмите, песните и други неща, но чрез политиката. Мисля, че ни чакат по-добри времена, когато младите хора са по-уверени в себе си и в своето влияние, обобщи Малчев.

Редактор "Екип на Петел"

