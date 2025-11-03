Малдивите забрани пушенето за цяло поколение, включително и за туристи

Пиксабей

Малдивите станаха първата страна в света, която въведе забрана за пушене за цяло поколение.

Мярката срещу тютюнопушенето ще засегне всички, родени след 1 януари 2007 г. Забраната влезе в сила на 1 ноември 2025 г., съобщава The Guardian.

Ново поколение малдивци завинаги ще бъде лишено от правото законно да купуват, консумират или дори да получават като подарък каквито и да било тютюневи изделия.

Трябва да се отбележи, че тази забрана важи и за туристите, предаде e-zdravey.com.

Освен това страната продължава да налага пълна забрана за електронни цигари и вейпове за всички жители, независимо от датата им на раждане.

Нарушенията носят големи глоби: приблизително 3200 долара за продажба на тютюн на непълнолетен и 320 долара за използване на вейп. Малдивите въведоха закон, който Нова Зеландия преди това беше изоставила. Те също планираха да въведат такава забрана през 2024 г., но след това промениха решението си.

