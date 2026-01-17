Малена Замфирова е трета в квалификацията от Световната купа по сноуборд в Банско

кадър: Бтв, архив

Малена Замфирова се класира с трето време в квалификацията в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско.

16-годишната българка си подсигури преминаването на квалификацията още с първото си спускане по трасето. По червената част от него тя даде най-добро време от 37.26 секунди. Този резултат бе подобрен единствено от носителката на Световната купа Цубаки Мики от Япония, която записа 36.54 секунди, но по синьото трасе, предаде БТА.

Във втората част от квалификацията Замфирова се състезаваше точно с Мики. По синьото трасе тя бе 19-а, но въпреки това с общо време от 1:17.28 минути нямаше никакви затруднения да намери място в същинската част от надпреварата.

Победителка в квалификацията стана точно Цубаки Мики, която приключи с общо време от 1:15.46 минути. На второ място на 1.65 секунди остана победителката от миналата година в Банско Рамона Терезия Хофмайстер от Германия. Замфирова е на 1.82 секунди, а четвърта на 2.20 секунди е полякинята Александра Крол-Валас.

В състезанието, което започва в 13:00, Замфирова ще има за съперник китайката Найин Гун, която е 14-а в квалификацията.

Другите българки отпаднаха още след първата част на квалификацията. Най-предно класиране записа най-опитната в тима - 43-годишната Теодора Пенчева, която остана 19-а по червеното трасе и общо 35-а. Нейното време бе с 3.73 секунди по-слабо от това на Малена Замфирова, но само на 0.42 секунди от австрийката Кармен Кайнц, която затвори топ 32.

Андреа Коцинова приключи на 43-то място в квалификацията, Йорданка Андонова, Аглика Георгиева и Анита Райчева заеха местата от 45-о до 47-мо, а Биляна Замфирова не финишира.

