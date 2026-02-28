Малена Замфирова не успя да се класира за осминафиналите на Световната купа по сноуборд в Криница

кадър: Нова тв

Десетата от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Малена Замфирова не успя да се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша), старт от Световната купа по алпийски сноуборд.

Замфирова се нареди на 25-а позиция в квалификациите с общо време 1:13.10 минути след двата манша. Българката записа 36.62 секунди при първото си спускане по синьото трасе, а по червеното - 36.48 секунди, допълва БТА.

Най-бърза в пресявките беше японката Цубаки Мики с общ резултат 1:09.10 минути.

В квалификациите при мъжете, които се провеждат в момента, участват бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от Олимпиадата Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!