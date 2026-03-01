Малена Замфирова с бронзово отличие от Световната купа по сноуборд

Кадър Нова Тв

Българка с блестящо представяне на Световната купа по сноуборд.

Малена Замфирова се качи на подиума при жените, а Радослав Янков и Тервел Замфиров завършиха съответно шести и седми при мъжете. Класиранията са от втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Криница, Полша.

На 1/2-финала Малена нямаше право да избира трасе срещу Лучия Делмасо и загуби с 37 стотни. Така на малкия финал отново Замфирова срещна Рамона Терезия Хофмайстер.

Именно германката я отстрани в първия кръг на директните елиминациите на Олимпиадата. Този път българката триумфира, печелейки малкия финал и бронзовия медал, предава БГНЕС.

Преди година, на 5 март, Малена направи първи подиум в кариерата си за Световната купа. Тогава тя остана втора в същия курорт Криница.

