Малена Замфирова с трето място за Световната купа по алпийски сноуборд

кадър: бтв, архив

Страхотен старт на сезона за Световната купа по алпийски сноуборд направи днес Малена Замфирова в Милин, Китай. Най-добрата българска състезателка кара страхотно в едва шестия си старт за СК и спечели малкия финал срещу първата от квалификациите Зузана Мадерова, Чехия. Въпреки, че на полуфинала падна Малена намери сили за страхотно каране за мястото на подиума.

Победителка при жените днес е Лучия Далмасо, Италия.

За Малена това е втори подиум за Световната купа след второто място в Криница през миналия сезон. Тя печели и 60 точки за СК, където е трета в момента, предава БТА.

При мъжете Радо Янков влезе във финалите с 13-ти резултат от квалификациите, но на осминафинала бе спрян от четвъртия от пресявките Аарон Марш, Италия. В крайното класиране Радо е четвърти. Победител е Маурицио Бормолини, Италия.

Утре е вторият старт в Милин, отново в паралелния гигантски слалом. БНТ 3 ще излъчи финалите от 7:30 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!