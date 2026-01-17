Малена Замфирова завърши на четвърто място в Банско

стоп кадър: Ютуб, архив

Малена Замфирова завърши на четвърто място в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд, който се провежда в Банско.

Българката започна силно, като първо победи китайката Гун Найин, а в 1/4-финалите преодоля и канадката Орели Моасон.

В полуфиналите обаче дупка в трасето попречи на 16-годишната състезателка да се наложи над германката Рамона Терезия Хофмайстер.

В малкия финал Малена падна още в началото на съревнованието срещу носителката на Световната купа – японката Цубаки Мики, и така остана четвърта.

Победителка в Банско отново стана Рамона Терезия Хофмайстер, която в големия финал се справи с полякинята Александра Крол-Валас.

Това е пореден силен старт за 16-годишната българка, след като в началото на сезона тя завоюва трето място в подобен старт в Китай.

"Мисля, че можех да се справя и много по-добре, но пък и четвъртото място пак е голямо постижение. Доволна съм, но знам, че мога по-добре", заяви Малена.

Световният шампион в паралелния слалом Тервел Замфиров каза, че не е недоволен от 5-ото място в днешния старт от Световната купа по сноуборд, провел се в българския зимен курорт Банско.

"Не мога да кажа, че съм недоволен, но разбира се петото място в света означава, че днес само четири човека са карали по-бързо от мен. Конкуренцията е брутална и трябва да се обърне внимание на факта, че разликата от първия до 16-ия бе по-малко от 60 стотни или един процент от времето. Ако го сравняваме с училище, това е като един тест, на който всички са изкарали шестици. Но в спорта не е достатъчно просто да имаш шестица, трябва да си по-бърз от всички най-добри", каза той.

Радослав Янков също говори пред медиите, след като отпадна в осминафиналите на първия от двата паралелни гигантски слалома в Банско.

7 стотни разделиха чепелареца от място на четвъртфиналите и дуел със сънародника му Тервел Замфиров, bgonair.bg.

"Нашият спорт е много коварен. 7 стотни не ми достигнаха, явно в последната част швейцарецът успя да пусне по-добре борда и да ме поведе", коментира Радо.

Според него формата на състезателите и различните трасета правят спорта наистина непредвидим.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!