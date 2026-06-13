Малина от "Прайда": Ние произлизаме от традиционни семейства

Кадър БНТ

"София Прайд" премина тази година мотото е „Различно си приличаме“ и поставя акцент върху приемането, солидарността и правото на всеки човек да живее свободно и достойно. Събитието започна с концерт в Княжеската градина. След това участниците преминаха по централни улици при засилени мерки за сигурност.

Енигма: "Всички сме хора като всеки друг. Независимо от някакви малки разлики. Хората придават твърде много важност на това."

Малина: "Прайдът ни не иска да се изявява над традиционното семейство. Ние произлизаме от традиционното семейство. Така че едното може да съществува с другото.

Африка: "Хората, които са тук, на София Прайд, са хора, които подкрепят разбирателството — хора, които са щастливи и които са успели."

"Всички имаме равни права да обичаме когото искаме, без да бъдем съдени цял живот."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!