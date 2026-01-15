Малката Бела има нужда от помощ, за да оздравее и проходи

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Малката Белослава само на 2 годинки получава сърдечен арест докато си играе на площадка в Русе с другите деца. Вследствие на това изпада в клинична смърт, получава ред мозъчни усложнения, преживява куп несъвместими с живота състояния, леченията за които продължават постоянно, но и изискват много средства.

Днес Бела, както я наричат родителите й, вече е на 7 годинки, но продължава да се бори за себе си.

Бела е била в клинична смърт общо 10 минути, тъй като когато сърдечният арест се е случил, тя не получава първа помощ от хората на площадката, а едва след пристигането на линейката, разказва пред Нова нюз таткото на момиченцето Мариян Бояджиев.

Детето страда от мозъчни усложнения след сърдечния арест. Диагностицирана е и с ковид 19, който засяга белите й дробове, заради което тя прекарва месеци наред в български и задгранични болници.

3 месеца тя лежа в интензивното на Пирогов. След това тя транспортирана в турска болница за пет месеца, където успяват да я стабилизират, разказва той.

Лекарите смятат, че има шанс Бела да проходи, но терапията е тежка и скъпа. Предстоят й операции във Виена и Букурещ.

Само физиотерапията възлиза на над 2000 лева на месец, а допълнително тя взима добавки, някои от които са американски и са много скъпи, коментира таткото.

Редица български спортисти през годините подкрепят Бела и помагат за събирането на средства.

Възстановяването ще е продължително и на етапи, но необходимите за това средства са непосилни за семейството.

Обръщам се към всички, които могат да ни помогнат. Може да е малко, но нека ние сме много, апелира бащата на малкото момиченце.

Информация за Бела и дарителската сметка може да откриете на Живот за мъничката Бела.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!