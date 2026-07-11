Малката Криси се върна от Индия без ново сърце и бял дроб, разследват има ли измама в болницата

Кадър: бТВ

Търси се друга болница, която да даде шанс за лечение на Криси.

След година и половина в Индия, 10-годишната Криси и баща й Красимир се прибраха в България. С помощта на дарители детето замина в Индия за трансплантация на сърце и бял дроб, каквато така и не получи, съобщи бТВ.

Полицията в Индия все още проверява дали семейството е станало жертва на измама, както твърди бащата.

За битката на самотния баща и 10-годишната Криси ви разказахме за първи път есента на 24-а година. Парите бяха събрани за дни. С времето момиченцето пораства, мечтите му продължават, но трансплантацията така и не идва.

"Искам да бъда лекар, за да спасявам деца като мен", казва момиченцето.

След обещаната трансплантация, семейството заминава за Индия, където според бащата те стават жертва на измама. Вече ви показахме и фактурите от болницата. На тях се виждат разходи за лекарски услуги и транспортни такси за органи, каквито Красимир твърди, че не са правени. Така Криси и баща й се прибраха обратно в родното село Капиново – с изразходени средства, но не по предназначение.

„Казаха ни, че от три до шест месеца ще чакаме за донор. Нищо подобно. Стояхме година и седем месеца. Взеха всичките пари. Написали са хирургични такси, без да има операция“, казва бащата на детето.

Красимир вече търси друга специализирана болница, където да бъде направена нова оценка на състоянието на Криси.

„Намерихме такава, където правят корекции на такива проблеми. Ще изпратим документите и ще питаме дали могат да направят корекция, да не се прави трансплантация“, казва Красимир.

Изпитанията за семейството продължават – докато те са в Индия къщата им е пострадала от градушките. Разбират за това, едва когато се прибират преди дни. А мечтите на 10-годишната Криси продължават.

„Мечтая баща ми да се оправи, аз също да се оправя и да сме щастливи. И малко да се оправи къщата“, казва детето.

Разследването по случая продължава в Индия. Опитите ни да се свържем с болницата са все така безуспешни, а на този етап парите за лечението на Криси не са възвърнати. Семейството обаче не губи надежда.

Бащата на Криси е подал сигнал до индийските власти с искане парите да бъдат възстановени. Паралелно вече търси и друга болница, която да даде реален шанс за лечение на Криси.

Редактор "Екип на Петел",

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