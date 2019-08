Малката певица Поли Иванова е световен хит с 47 млн. гледания на видео във фейсбук

24 Часа

Над 1 милион са споделили изпълнението на We Will Rock You преди грандиозния благотворителен мач на Димитър Бербатов

Малката и изключително талантлива българска певица Поля Иванова направи истински фурор на световно ниво.

Видео на изпълнение на бургазлийката на We Will Rock You на Националния стадион “Васил Левски” бе качено в страницата I Love Music във фейсбук на 1 август. И се превърна в световен хит. Още преди изтичането на месеца видеото е гледано над 47 милиона пъти и е споделено близо 1,1 млн. пъти.

Публикувалите видеото са го озаглавили “10-годишно момиче пее We Will Rock You”. Десетки хиляди коментират и засипват Поли с похвали.

По време на изпълнението Поли е на 10 г. Тя е родена на 6 октомври 2006 г. в Бургас, но вече със семейството си живее в София.

Цялата публикация ТУК

