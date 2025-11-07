Малки ентусиасти ще се пробват в катерачната боулдър надпревара във Варна

Снимки: Община Варна

Традиционната катерачна боулдър среща за Купа „Одесос“ ще се проведе през уикенда - 8 и 9 ноември, в бившия закрит басейн „Юрий Гагарин“ във Варна. Проявата е организирана от СК „Чудните скали“ със съдействието на Община Варна.

Очаква се в нея да се включат участници от доста центрове, като групите при подрастващите са четири: А – до 7 години, В – 8-10 години, С – 11-13 години и D – 14-16 години.

Форматът на надпреварата е приятелски, но ще има и състезателен елемент, класиране, медали и награди.

Организаторите са подготвили около 30 маршрута с разнообразна трудност, които са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали катерачи. Събраните средства от боулдър срещата ще се използват за обновяване на залата с нови хватки, инвентар и съоръжения за катерене.

Програма

8 ноември, събота

15:00 – 15:45 ч. – Регистрация

15:45 ч. – Технически инструктаж

16:00 – 20:00 ч. – Катерене

20:30 ч. – Награждаване

9 ноември, неделя

10:30 – 11:15 ч. – Регистрация

11:15 ч. – Технически инструктаж

11:30 – 14:30 ч. – Катерене

15:00 ч. – Награждаване

