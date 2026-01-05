Малки общини ще прилагат принципа "замърсителят плаща"

Булфото

Общините са гарант за спокойствие на българските граждани в този исторически момент по въвеждане на еврото у нас.

Това заяви пред БНР Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините у нас.

"През целия месец януари гражданите могат да плащат за услугите в общината с евро и с български лева. До обяд нашите каси вече ще бъдат заредени и с двете валути.

Но законът допуска касиерите да откажат да приемат прекалено голям брой монети в левове при една трансакция".

До първи януари 2027 година всяко лице има право да получи информация за стойностите в левове на неговите имуществени права и задължения, посочи още тя в предаването "Преди всички".

Георгиева обясни как общините ще работят в условията на удължен бюджет.

"Кметовете и общинските администрации ще направят всичко необходимо не само да предоставят необходимите услуги на гражданите, но и да продължат да развиват инвестиционните проекти, които вече са започнати. Стана традиция да влизаме в новата бюджетна година без приет държавен бюджет. Това много затруднява дейността на общините, защото общинските бюджети не могат да бъдат приети, докато не се приеме държавен.

Вече има натрупана практика как ще се работи в условията на Удължителен закон. Приходите на общините ще продължат да се събират по обичайния начин.

За субсидиите за делегираните от държавата дейности има бюджетни правила. Днес трябва да получим първите субсидии за образование, здравеопазване и социални услуги в евро.

До 20 януари трябва да получим 50% от т.нар. обща изравнителна субсидия – средства, които подпомагат комуналните услуги, уличното осветление, домашния социален патронаж, както и 75% от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

Разходите, които можем да правим в рамките на Удължителния закон, се извършват в размери не по-големи от разходите за същия период на предходната година. Това означава, че дори да сме събрали по-високи приходи, ние не можем да правим по-високи разходи, което затруднява нормалното функциониране на обществените системи.

Общинските системи ще функционират нормално в първите дни на новата бюджетна година, независимо че няма приет държавен бюджет".

Тя коментира подготовката за въвеждане на новата методология за плащане на такса "Смет".

"Прилагането на принципа "замърсителят плаща" е продължителен процес, който не може да бъде въведен повсеместно от една и съща дата. Трябва да има дълъг подготвителен период. В много общини системите се пренастройват. Закупуват се нови съдове, слагат се претеглящи устройства на камионите.

През 2026 г. паралелно ще работят двата режима за изчисляване на такса "Битови отпадъци". Ще има малки общини, които ще прилагат новата методика. Тя ще бъде тествана и въвеждена плавно и икономически щадящо за гражданите, без да се налага на има рязък скок на таксата".

