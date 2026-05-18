Малките магазини - на загуба, хората често пазаруват дребни и спешни покупки

Километри, за да си купиш хляб?!

Този песимистичен сценарий е напълно възможен, ако купувачите се концентрират в големите търговски вериги, а цените на хранителните стоки и издръжката на малкия бизнес растат.

Цените на продуктите от първа необходимост продължават да тревожат не само потребителите, но и собствениците на малки квартални магазини.

В търговски обект в централната част на Балчик отчитат намаление на клиентите и поскъпване, което намалява оборотите.

В момента литър олио се продава между 1.96 и 2.40 евро. Шест яйца струват около 1.40 евро, а десет – 2.30 евро. Цената на белия хляб е около 1 евро, типовият хляб - 1.20 евро, а пълнозърнестите са още по-скъпи.

При зеленчуците също се наблюдават колебания. Връзка пресен лук, чесън или репички се продават за около 1 евро, марулята струва 1.70 евро.

Собственик на магазин край болницата в Белия град споделя пред БНР, че купувачите намаляват, тъй като все повече хора избират големите вериги, а по думите му истинските продукти са в малките магазини. Посещават го живеещите в централната част възрастни хора. “Да, те са лоялни и ни уважават, но ще стане така, че за един хляб, ще трябва да ходят до голямата верига, ако така продължава. Предполагам, че с тези цени на продуктите, покачващите се сметки за ток, заплати и като цяло за издръжка, не знам дали ще издържа и до края на годината“, жалва се още продавачът.

Част от клиентите признават, че пазаруват във веригите заради по-ниските цени, но и заради удобството да купят всичко на едно място и да паркират спокойно. Други остават лоялни към кварталните магазини и местни производители, защото предпочитат личното отношение, качеството на предлаганите продукти и не на последно място - харчат по-малко.

Хората все по-често пазаруват от малките магазини само дребни и спешни покупки

Димитър Пармаксъзов - председател на Районна потребителна кооперация "Черно море" в Балчик, която стопанисва един магазин в центъра на Балчик и един обект в балчишкото село Дропла, предупреди, че малките квартални магазини са на загуба и пред закриване до няколко години. Трудно оцеляват на фона на конкуренцията на големите търговски вериги и растящите разходи.

Според неговите изчисления хората все по-често пазаруват от малките магазини само дребни и спешни покупки като кафе, закуски, минерална вода и цигари, докато основните покупки се правят в големите вериги. Средно клиент плаща от 3 до 5 евро сметка, като подчерта стойността на цигарите.

Той посочи, че магазините трудно се издържат от търговската дейност и оцеляват основно благодарение на приходи от наеми и продажба на имоти. Заради финансовите затруднения кооперацията постепенно закрива обекти след пенсиониране на служителите.

Според Пармаксъзов цените на основни продукти като хляб и закуски продължават да растат, а увеличението на минималната работна заплата допълнително натоварва малките търговци. Той е категоричен, че кварталните магазини няма как да се конкурират с цените на големите вериги, които трябва да са разположени в нежилищни зони, в покрайнините на града.

„В целия модерен свят малките магазини в централните части продават по-скъпо, защото осигуряват удобство и обслужване близо до дома и работното място“, коментира той.

Председателят на кооперацията прогнозира, че ако тенденцията продължи, малките магазини могат да изчезнат до няколко години.

Така възрастните в централната част на Балчик ще бъдат принудени да пътуват до големите търговски обекти дори за най-необходимите покупки.

