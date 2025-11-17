Малкият Андрей се роди с тегло под килограм и прекара 110 дни в кувьоз, сега е добре

кадър bTV

редактор Веселин Златков

В сутрешният блок на bTV датата 17 ноември специално беше отбелязана като ден на недоносените деца. По този повод имаше репортаж от известната АГ болница „Шейново”, в който се появи малкия Андрей. Преди около две години той се появява на бял свят по-рано от очакваното, като теглото му е под 1 кг.

„Можеше да се събере в две шепи”, разказа майката на детето, която разказа за битката му за живот, която е продължила 110 дни преди изписването.

„Родителите на недоносени деца не трябва да се поддават на лошите мисли, това е най-важното. И да вярват в своите деца”, каза майката, която допълни, че единственият начин за справяне с това състояние, е да си непрестанно до детето и да използаваш всяка възможност за физически допир с него.

Лекарка и акушерка разказаха, че в болницата има и психолог, който поне веднъж седмично консултира всички родители на недоносени бебета. Те казаха също, че в неонатология има липса на кадри, а друг проблем е, че няма програма, която да проследява развитието на недоносените бебета, след като бъдат изписани.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!