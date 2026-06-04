Малкият бизнес продължава да е гръбнакът на икономиката във Варна и областта

Пекселс

Малкият бизнес продължава да бъде гръбнакът на икономиката в областта. Микропредприятията с до 9 служители представляват 93,3% от всички фирми във Варненско. Те са произвели продукция за близо 4,8 млрд. лева, което е почти 28% от общото производство в региона.

Това съобщават от Териториално статистическо бюро - Североизток, предава Радио Варна.

Над 35 хиляди фирми са развивали дейност във Варненска област през 2024 година, показват окончателните данни на Националния статистически институт. Общо 35 601 нефинансови предприятия са подали годишни отчети, като в тях работят повече от 150 хиляди души.

Икономическата активност в региона остава на високо ниво. През изминалата година предприятията са произвели продукция на стойност над 17 млрд. лева, а нетните приходи от продажби са достигнали близо 28,7 млрд. лева.

Финансовите резултати също са положителни. Варненските компании приключват 2024 г. с обща печалба от 2,331 млрд. лева. Повече от две трети от предприятията – 70,4%, са завършили годината на печалба. Загуба са отчели 21% от фирмите, а при 8,6% финансовият резултат е бил нулев.

Малките предприятия с между 10 и 49 заети формират 5,6% от всички компании и са реализирали продукция за над 4,2 млрд. лева. Средните предприятия са едва 1% от общия брой, но техният принос също е значителен – над 4,1 млрд. лева произведена продукция.

Особено впечатляваща е ролята на големите компании. Макар че те представляват само 0,1% от всички предприятия във Варненска област, създават близо една четвърт от цялата продукция в региона – 23,4%.

Очаквано, община Варна е основният икономически двигател на областта. Там са съсредоточени 86% от всички предприятия и над 86% от заетите лица. През 2024 г. именно в общината е произведена повече от три четвърти от цялата продукция в областта – 77,2%, а близо 82% от нетните приходи от продажби също са реализирани от компании, базирани във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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