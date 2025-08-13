Малкият брат на златото поскъпва 5-6 пъти

Пиксабей

„Малкият брат“ на златото продължава своята почти незабелязана ценова експанзия от лятото на 2022 г. насам, тръгвайки от около 19 щ.д. за унция тогава и достигайки сегашните си стойности от над 38 щ.д. за унция – близо 100% за три години, пише Парите ни.



Само за последните осем месеца на 2025 г. цената на среброто се е повишила с 30%, следвайки рекордите на жълтия метал.



Много инвеститори вече обръщат внимание на среброто като по-достъпна алтернатива на златото, която комбинира в себе си индустриално търсене с история на монетарен метал. Новопубликуван анализ на британската банка HSBC представя своите бичи прогнози за цената на среброто в следващите години – очакванията са „силното гравитационно привличане“ на златото да продължи да дърпа нагоре и среброто.



Специалистите предупреждават, че конкретно за 2025 г. индустриалното търсене на среброто е по-слабо, като се очаква то да се възстанови след 2026 г.



Инвестиционен бум тласна златото до рекордни върхове



Историческото съотношение злато към сребро е 15:1, т.е. 15 унции сребро купуват една унция злато. При запазване на съотношението и със сегашната цена на златото от около 3 400 щ.д. за унция можем да очакваме солиден растеж в цената на среброто до над 220 щ.д. за унция – т.е. 5–6 пъти над сегашните му стойности.

„Моите прогнози се оказват свръхконсервативни в последните години, но имайки предвид историческото съотношение между двата основни инвестиционни метала и допълнителното търсене на сребро в технологичния сектор, ще дам 5–10-годишна прогноза за цена на среброто от 300 щ.д. за унция.“ – коментира Макс Баклаян от Tavex.



Нещо повече, при средна възвращаемост в основните световни валути от близо 9% годишно за последните над 20 години, среброто се оказва не по-лошо във функцията си на защита от инфлация от златото.



Макар да няма същото търсене от централни банки като златото, „малкият брат“ остава достъпна алтернатива на обезценяващите се фиатни валути. За да се избегне неговата волатилност, Баклаян съветва инвестиционен хоризонт за среброто от поне пет години.

