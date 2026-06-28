Малко делфинче изплува на плажа във Варна
28.06.2026 / 14:29 0
Nature Vibe
Малко делфинче дойде до брега на плаж във Варна. Може би беше дезориентирано и се надяваме, че раничката която има ще оздравее и ще живее дълго в нашето Черноморие, пишат от Nature Vibe
Видеото вижте в линка https://www.facebook.com/reel/2371200170072776
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