Малкоданска: Денят ще е слънчев, но не забравяйте сутрешните мъгли

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре сутрин ще има условия за мъгли, съобщи синоптичката на Нова телевизия Гергана Мяалкоданска, като предупреди: Имайте предвид, че видимостта ще е намалена по-дълго по поречието на Дунав и в източна България.

След това обаче тя успокои и зарадва хората за неделя: Денят обаче са очертава да бъде слънчев и сравнително тих. За кратко ще духа слаб вятър от запад – северозапад.

Минималните тепмератури утре ще са от нула до пет градуса, а дневните стойности ще са малко по-високи от съботните и ще се движат между 15 и 20 градуса, като в местата с по-трайна мъгла те ще останат между 10 и 13°.

В планините ще е слънчево с минимална облачност по някои речни долинии. Покрай големите язовири ще бъде мъгливо в ранните часове. В по-кратката светла част на денонощието условията за разходка и дори и по-дълъг преход ще са добри, каза тя.

В понеделник сутринта в източна България отново ще има условия за образуване на мъгли. Облаците от запад ще се увеличават. Заедно с усилващия се югозападен вятър, термометрите ще показват до 22 - 23 градуса.

Вторник и сряда ще бъдат облачни и дъждовни. В западна и част от северна България валежите ще са по-силни. В останалата част на България разкъсана облачност с кратки слънчеви интервали. Времето ще остане на устойчиво, с динамична облачност и оскъдни локални превалявания. По-съществени валежи очакваме към периода 26 и 27 ноември, обобщи Гергана Малкоданска.

