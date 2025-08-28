Малкоданска: Не забравяйте, че тук температурите падат до под 10 градуса сутрин и вечер

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Месец август го изпращаме с високи градуси и дъжд в неделя. Днес в Западна и Централна България ще бъде слънчево, малко облаци ще има на изток, но няма да вали. До обяд ще бъде почти тихо, а следобед ще се усеща до умерен източен вятър. Утрото е хладно, но през деня бързо ще се затопли и показанията на термометрите ще достигат от 28 до 34 градуса.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Гергана Малкоданска.

По Черноморието днес ще има доста слънчеви часове, но няма да липсват облаци около обяд. Ще духа умерен източен вятър, който ще задържа температурата на въздуха до 27 – 28 градуса. Стойностите на водата са с два – три градуса по-ниски, а следобед вълнението на морето ще се усили.

В планините днес ще е слънчево и приятно, а следобед ще се появи незначителна купеста облачност. Вятърът е от изток. Не забравяйте, че сутрин и вечер захладнява и температурите падат под 10 градуса.

В петък и събота времето в страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат около 35 градуса. В събота вечер над Западна България ще започнат да се образуват гръмотевични бури. В неделя превалявания с гръмотевици ще има и в останалите райони. Показанията на термометрите ще се понижат с 4 – 5 градуса.

Новата седмица ще започне слънчево, като следобед ще е дори горещо.

