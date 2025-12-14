Малкоданска: Облечете се утре сутрин топло
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Засега декември месец продължава с време без изненади, облечете се топло ако ще излизате рано сутрин, посъветва синоптичката на Нова телевизия, Гергана Малкоданска.
В понеделник на места - покрай водоемите, ще има понижена видимост, но очакваме и тя бързо да се подобрява, а прогнозата за през деня е за слънце.
Над по-голямата част от страната ще се усеща слаб вятър от запад - северозапад.
Максималните температури остават без промяна и ще се движат граници между 7 и 12 градуса.
Предколедната седмица продължава без промяна, допълни Малкоданска. Обширен антициклон в центъра на континента ще определя времето. Сутринните ще бъдат студени, със стойности близки до нулата.
Дневните температури леко ще са повишават от сряда нататък и тогава стойностите ще бъдат между 9 и 14 градуса.
Ранните прогнози допускат оформяне на валежна обстановка към 21 - 22 декември. На този етап в ниската част на страната ще вали дъжд, обясни синоптичката на Нова телевизия.
