Малкоданска: Облечете се утре сутрин топло

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Засега декември месец продължава с време без изненади, облечете се топло ако ще излизате рано сутрин, посъветва синоптичката на Нова телевизия, Гергана Малкоданска.

В понеделник на места - покрай водоемите, ще има понижена видимост, но очакваме и тя бързо да се подобрява, а прогнозата за през деня е за слънце.

Над по-голямата част от страната ще се усеща слаб вятър от запад - северозапад.

Максималните температури остават без промяна и ще се движат граници между 7 и 12 градуса.

Предколедната седмица продължава без промяна, допълни Малкоданска. Обширен антициклон в центъра на континента ще определя времето. Сутринните ще бъдат студени, със стойности близки до нулата.

Дневните температури леко ще са повишават от сряда нататък и тогава стойностите ще бъдат между 9 и 14 градуса.

Ранните прогнози допускат оформяне на валежна обстановка към 21 - 22 декември. На този етап в ниската част на страната ще вали дъжд, обясни синоптичката на Нова телевизия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!