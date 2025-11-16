Малкоданска: Очаква ни динамика, промяна във времето от вторник

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Първият ден на предстоящата седмица ще запази характера на късна есен. Промяна във времето предстои от вторник нататък, съобгщи синоптичката на Нова телевизия, Гергана Малкоданска.

За поредна сутрин отново ще има мъгли. С по-голяма вероятност видимостта ще е понижена в Дунавската равнина, край морето и в югоизтока.

Иначе деня ще бъде слънчев с лека облачност. Очакват ни силни югозападни ветрове, особено край морето и в югоизточните райони. Вятърът ще окаже влияние върху температурите и те ще се повишават леко, като дневните стойности ще бъдат между 16 и 21 - 22 градуса.

В местата с по-трайна мъгла термометрите ще показват доста по-малко между 8 и 13 градуса, а за София очакваме около 17.

Промяна в обстановката предстои от вторник нататък - поне за два дни времето ще бъде облачно и дъждовно, по отделни точки на страната дъждовете ще са временно интензивни.

От четвъртък до неделя вероятността за дъжд ще намалее значително. Ще има разкъсване на облаците, слънцето ще бъде по-щедро, температурите няма да падат драстично, обясни Гергана Малкоданска.

