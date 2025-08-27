Малкоданска: По-топлите дрехи вече са задължителни

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Броени дни преди края на месец август страната ще става все по-топла, информира синоптичката на Нова телевизия Гергана Малкоданска.

Утре в западна и централна България през целия ден ще бъде слънчево. Временни заоблачавания се очакват на изток, но ще остане без валежи. До обяд ще бъде тихо, след което ще се усеща до умерен, източен вятър.

Сутринта отново ще бъде сравнително хладно, с минимални стойности от около 8 - 9 градуса в котловините, до 17 - 18 край морето. През деня обаче бързо ще се затопли и показанията на термометрите ще бъдат между 29 до 34 градуса.

По Черноморието също ще има доста слънчеви часове, но няма да липсват и облаци, обясни още Малкоданска. Ще се усеща умерен източен вятър, който ще задържа температурата на въздуха до 27 - 28 градуса. Стойностите на водата ще са с два-три градуса по-ниски, а следобед вълнението на морето ще се усили, предупреди тя.

В планините предстои един слънчев и приятен летен ден, подходящ за туризъм и разходки. Следобед ще се появи незначителна купеста облачност. Вятърът ще е слаб от изток. По- топлите дрехи в планината вече са задължителни, като е доста хладно, особено рано сутрин и вечер, когато температурите падат до 10 градуса, предупреди още тя.

За разлика от слънчевото време у нас западна Европа утре се очаква силни летни бури. Има висок риск от наводнения. В края на седмицата част от дъждовните облаци ще достигнат Балканите, но валежите тук ще бъдат доста по-слаби.

В петък и събота времето у нас ще остане предимно слънчево. Термометрите през деня ще показват около 35 градуса. В събота вечерта на западна България ще започна да се развиват гръмотевични бури. В неделя превалявания, заедно с гръмотевици, вече ще има и в останалите райони на страната. Градусите ще се понижават.

През първите дни от новата седмица отново ще бъде предимно слънчево, а в следобедните часове и горещо, обясни още Гергана Малкоданска.

