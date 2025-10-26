Малкоданска: Студен атмосферен фронт ще премине над страната

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Облачно и дъждовно премина тази неделя в западната половина от страната, очакват ни обаче и още валежи, предупреди синоптичката на Нова телевизия, Гергана Малкоданска.

Следващите часове с усилване на вятъра през Балканите и нашата страна ще премине студен атмосферен фронт. Той ще донесе чувствително захлаждане през следващите няколко дни.

Тази нощ и утре сутрин интензивни дъждове се очакват в западна и в централна България. През деня преваляванията ще обхванат и източните райони, докато на запад облаците ще започнат да се разкъсват и да намаляват.

Количеството на валежите в повечето места ще достигне между 10 и 20 л на квадратен метър.

В цялата страна ще духа силен, северозападен вятър, с пориви до 80-90 км/ч. Затова и за много райони в сила жълт и дори оранжев код за опасно време. Бъдете внимателни, предупреди тя.

Утрото няма да бъде много студено и минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня обаче няма да се затопли съществено и максималните стойности ще са между 12 и 17 - 18 градуса.

Във вторник облаците над страната отново ще се увеличават и до вечерта на места ще превали. Все още ще духа силен северозападен вятър, който ще задържа температурите до около 15 градуса.

В сряда и четвъртък ще се установи слънчево време. Вятърът ще отслабне, сутрин ще бъде студено, на места ще се образуват слани, а дневните показания на термометрите ще се повишават с три-четири градуса.

От петък до края на седмицата ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Минималните температури ще са малко по-високи, максималните ще останат без промяна, обясни Гергана Малкоданска.

